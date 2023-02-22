Терещенко: большая проблема у СКА — оборона и вратари, в плей-офф будет другой накал

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко считает, что победа СКА в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ не имеет особого значения, так как главное — это матчи плей-офф, где будет совсем другой накал и высокая цена ошибок.

«В Кубке Гагарина совсем другой накал. Цена ошибки возрастает, она может обойтись очень дорого. Плей-офф — достаточно длинная дистанция, и её надо пройти стабильно. Тут многое зависит и от настроя самих ребят, и от качества игры, её организации. Мелочей нет. Каждый компонент — меньшинство, большинство, действия в равных составах выходят на первый план. Кто всё это охватит, кто пройдёт марафон ровно, тот и выиграет. Тут всё зависит от тренеров СКА, от того, что они хотят. Вот сейчас и увидим, кто как подготовился.

Мне кажется, большая проблема у СКА — оборона и вратари. За исход первого раунда плей-офф СКА можно не переживать. По-моему, «Спартаку» вообще плей-офф и не особо был нужен, не хотели туда выходить. Такое впечатление, что ребята выступают безвольно, хотя состав-то неплохой. Того же Гришина, наверное, не просто так убрали. Зачем ему себя позорить? Ведь у него и в «Химике» работа была достаточно хорошая, и результат давал, и игроков для первой команды готовили», — цитирует Терещенко «Спорт уик-энд».

Напомним, СКА выиграл Кубок Континента в третий раз в своей истории, досрочно гарантировав себе этот трофей. Вчера, 21 февраля, питерский клуб в последнем домашнем матче регулярки разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2.