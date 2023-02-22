Новиков: нашим вратарям в НХЛ недоплачивают! Без них уровень лиги снизится на раз

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал достижение российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который повторил рекорд Евгения Набокова по количеству побед в НХЛ среди российских голкиперов. Россияне выиграли по 353 матча в НХЛ.

«Когда со стороны финнов был наезд на российскую вратарскую школу, то я защищал не только её, но и всех вратарей мира за их тяжёлый и каторжный труд. Готов их всех обнять. Вратарей бывших не бывает. Должно быть сообщество людей, объединённых одной идеей. Она должна укреплять мир и дружбу. Бобровский – наша легенда. Легко писать, какие наши ребята молодцы, но они выполняют тяжелейшую работу. Нагрузка на мозг у вратаря совершенно другая, чем у полевых.

Когда я работал в молодёжной сборной, у наших соперников из Канады, Швеции и Финляндии было очень много талантливых вратарей. Интересно, как сложилась их судьба, куда они пропали? У шведов был вратарь, которого мы смогли вскрыть только в серии буллитов. Интересно, как вратари развиваются во всех странах. Эти ребята выбрали тяжелейшую профессию, без которой командные виды спорта не могут существовать. Мы, безусловно, гордимся Бобровским. Его можно отнести к великим вратарям. Ждем развития от Самсонова, Георгиева и Аскарова. Мы ими гордимся. Их отличает огромное трудолюбие и характер. Если полевой игрок может передохнуть, то вратарь на это не имеет права. Посмотрите, как игроки благодарят своих вратарей после победных матчей! Это искреннее отношение, которого сейчас в жизни очень мало.

Был момент, когда говорили насчёт того, что Бобровскому переплатили во «Флориде». Я считаю, что нашим вратарям наоборот, недоплачивают. На них держатся команды. Без Бобровского у «Флориды» не было бы шансов. Поэтому, буржуины, берегите вратарей! Без элитных российских голкиперов уровень НХЛ снизится на раз, потому что они держат игру в напряжении. Их надо беречь! Без них зрелищность хоккея снизится в разы, и это будет потеря денег», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, Бобровский является первым российским вратарём, завоевавшим «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу чемпионата НХЛ (в сезоне-2012/2013). Сергей — единственный российский вратарь, получивший эту награду дважды. Бобровский является самым высокооплачиваемым вратарём НХЛ в текущем сезоне с зарплатой $ 12 млн.