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Самсонов — второй голкипер в истории «Торонто» по скорости достижения 20 побед

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз».

Для 26-летнего вратаря эта победа стала 20-й в 29 матчах за «Мэйпл Лифс». Это второй результат в истории клуба, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Рекорд канадского клуба принадлежит нынешнему вратарю «Эдмонтон Ойлерз» Джеку Кэмпбеллу. Он одержал 20 побед в 27 играх в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.

Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Российский вратарь отразил 29 бросков из 32 в матче.

В следующем матче «Торонто» сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» 25 февраля.