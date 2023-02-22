Дубль Голубева помог «Сибири» одержать домашнюю победу над «Барысом»

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Денис Голубев с передачи Ильи Пастухова. На 17-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Тревор Мёрфи с передач Валентина Пьянова и Егора Аланова. Через 35 секунд счёт 3:0 сделал Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова.
На 10-й минуте второго периода размочил счёт Никита Михайлис с передач Адиля Бекетаева и Александра Борисевича. За 15 секунд до конца второго периода сократил отставание до минимума Егор Петухов.
На 14-й минуте третьего периода четвёртую шайбу сибиряков в матче забросил Владимир Бутузов с передач Александра Шарова и Михала Чайковски.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 22 февраля 2023
-
18:22
-
18:17
-
17:56
-
17:42
-
17:27
-
17:19
-
16:58
-
16:41
-
16:31
-
16:21
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:21
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:05
-
12:40
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:26
-
11:02
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:29
-
09:10
-
08:53
-
08:28