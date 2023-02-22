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Дубль Голубева помог «Сибири» одержать домашнюю победу над «Барысом»

Дубль Голубева помог «Сибири» одержать домашнюю победу над «Барысом»
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В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Денис Голубев с передачи Ильи Пастухова. На 17-й минуте периода преимущество хозяев удвоил Тревор Мёрфи с передач Валентина Пьянова и Егора Аланова. Через 35 секунд счёт 3:0 сделал Денис Голубев с передачи Дмитрия Овчинникова.

На 10-й минуте второго периода размочил счёт Никита Михайлис с передач Адиля Бекетаева и Александра Борисевича. За 15 секунд до конца второго периода сократил отставание до минимума Егор Петухов.

На 14-й минуте третьего периода четвёртую шайбу сибиряков в матче забросил Владимир Бутузов с передач Александра Шарова и Михала Чайковски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Голубев (Пастухов) – 02:14 (5x5)   2:0 Мёрфи (Пьянов, Аланов) – 16:02 (5x4)   3:0 Голубев (Овчинников) – 16:37 (5x5)   3:1 Михайлис (Бекетаев, Борисевич) – 29:14 (5x4)   3:2 Петухов – 39:45 (5x5)   4:2 Бутузов (Шаров, Чайковски) – 53:03 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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