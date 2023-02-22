Главный тренер «Барыса»: мне понравилась наша игра, но без ошибок сыграть не получается

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Сибирью» (2:4) и рассказал почему не поменял голкипера Никиту Бояркина.

«Скажу, что мы играли сегодня лучше, мне понравилась наша игра сегодня. Достаточно лёгкие голы забила «Сибирь» в первом периоде. Удалось нам приблизиться во втором периоде. В концовке в третьем сделали одну ошибку и за что поплатились. Не получается у нас без ошибок сыграть ни одного матча практически. «Сибирь» с победой, успеха в плей-офф. У нас осталась одна игра, надо хорошо подготовиться и перед своими болельщиками сыграть заключительный матч с Ярославлем.

Ошибки — психология или индивидуальное мастерство? Про психологию сложно сказать. У нас больше половины команды дебютанты КХЛ. Тяжело держать напрягу весь матч. Достаточно высокий уровень. Много ребят новичков. Это касается и легионеров, и местных ребят. Через это надо всем пройти, стать сильнее. Многие ребята прибавляют, многие играют и сыграли уже свои лучшие сезоны — кто-то из тех, кто давно в КХЛ и молодые ребята, которые зашли в этом сезоне в команду. Через ошибки, да, но они становятся сильнее.

Не было желания заменить Бояркина? Нет, не было. У нас предпоследний матч, мы уже не попали в плей-офф. Специфика «Барыса» — ещё и подготовка местных ребят к чемпионату мира. Можно было поменять, но, учитывая, что Бояркин практически основной вратарь сборной, мы решили концовку чемпионата доверить Никите. То же касается и полевых игроков на сегодняшний матч. Понятно, Ножье получил травму, у него перелом фаланги пальца. Что касается Вея и Бракко — мы решили дать своим ребятам игровую практику на таком уровне», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.