Кравец: ну что я, ненормальный — взял Грицюка снял с игры?

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Локомотивом» (4:3 ОТ) в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ рассказал о малом количестве игрового времени у Арсения Грицюка в третьем периоде.

«У Арсения Грицюка менее трёх минут в третьем периоде — это травма или я снял его с игры? Я просто уже не могу… про травмы не хочу говорить. Нет, конечно, ну что я, ненормальный? Взял Арсения Грицюка снял с игры?» — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

21-летний форвард провёл за омский клуб 66 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 39 очков. В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Торпедо» 24 февраля.