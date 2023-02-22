Тренер «Салавата» Козлов — о победе над «Автомобилистом»: хорошая репетиция перед плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итог матча с «Автомобилистом» (3:1) и рассказал об игре в третьем периоде.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нашли возможность приехать сюда. Мы играли против топовой команды, которая играет в хороший и красивый хоккей. Два периода ребята хорошо прессинговали, создавали моменты, в третьем «Автомобилист» добавил, когда забил гол, перехватил инициативу. Мы хорошо сыграли в обороне, ловили шайбы на себя, Ежов был хорош на последнем рубеже. Эта игра — хорошая репетиция перед плей-офф.

Выиграли четыре матча в сезоне у «Авто» в регулярке? Плей-офф и регулярный сезон — разные игры, в составе «Автомобилиста» ребята могут наказать за любую ошибку, за потерю концентрации. То, что выиграли — заслуга ребят.

Не казалось, что игра для вас домашняя? Если честно, казалось. В Екатеринбурге тоже хорошие фанаты, преданный фан-сектор. То, что наш сектор сегодня было слышно с первой до последней минуты, это воодушевляет нашу команду, ребята стараются.

Почему третий период остался за соперником? Они хорошая команда, забили на первой минуте периода, почувствовали кровь, стали идти вперёд, прессинговать. Я доволен тем, как мы выдержали этот натиск.

Не было большинства? Ребята делали всё возможное, шли в обыгрыш, выходили на опасные позиции. Нужно продолжать играть в том же духе, сегодня не заработали большинство, а следующий раз заработаем, если так будем продолжать.

Спад первой тройки? Мы выигрываем и проигрываем как команда, если первое звено не забивает, есть другие, которые берут на себя эту роль. Победа есть победа, мы не смотрим на статистику» — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.