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Московское «Динамо» стало седьмым клубом, добравшимся до отметки в 1000 матчей в КХЛ

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Витязь». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Этот матч стал для бело-голубых 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. «Динамо» стало седьмым клубом, добравшимся до этой отметки.

Полностью список клубов с 1000 матчами в лиге выглядит так:

1. «Металлург» – 1051;

2. СКА – 1043;

3. «Ак Барс» – 1038;

4. ЦСКА – 1024;

5. «Авангард» – 1022;

6. «Салават Юлаев» – 1022;

7. «Динамо» Москва – 1000.

Бело-голубые после 65 матчей набрали 82 очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.