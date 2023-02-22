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Овечкин рассказал о своём самочувствии после возвращения в Вашингтон

Овечкин рассказал о своём самочувствии после возвращения в Вашингтон
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Журналист Сэмми Сильвер в своём «твиттере» рассказала о состоянии Александра Овечкина после возвращения в Вашингтон. Хоккеист улетал в Москву из-за смерти своего отца Михаила Овечкина и вернулся только сегодня, 22 февраля.

«Овечкин сказал, что чувствует себя хорошо. Он всё ещё набирает форму. Его мама и брат (Михаил. — Прим. «Чемпионата») скоро приедут, чтобы провести с ним время и быть рядом», — написала Сильвер.

Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

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