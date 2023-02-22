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Воробьёв — о поражении от «Нефтехимика»: «Магнитка» сломала игру удалениями

Воробьёв — о поражении от «Нефтехимика»: «Магнитка» сломала игру удалениями
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

«Два первых периода были хорошими для нас, в конце второго и в третьем мы сломали игру необязательными удалениями. В этом и была разница. Когда играли пять на три, не хватило завершающего броска. Выводили Дронова на бросок, но всё было заблокировано. Осталось немного времени до плей-офф. Будем смотреть, как совместить это всё – нам и результат нужен, и подготовиться к плей-офф тоже надо», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

«Металлург» после поражения занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 80 очков. В следующем матче «Магнитка» сыграет в гостях с «Ак Барсом».

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