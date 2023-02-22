Кудашов прокомментировал факт, что впервые в сезоне «Динамо» сыграло оптимальным составом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) и поздравил болельщиков клуба с 1000-й игрой в КХЛ и 500-м домашним матчем бело-голубых.

«Поздравляю болельщиков «Динамо» с юбилеями: тысячная игра команды и пятисотый домашний матч в КХЛ. Всех также поздравляю с победой, а всех мужчин — с наступающим праздником. Хорошая игра получилась. Естественно, как и в каждом матче, есть хорошее и плохое, но голы хорошие забили, в обороне надёжно играли.

Насколько важно было наконец впервые в сезоне сыграть составом, максимально близким к оптимальному? Да, у нас сейчас вроде только Сергей Бойков травмирован. Конечно, важно, когда все игроки здоровы, у тебя есть выбор и игроки сами стараются, появляется конкуренция. И это очень важно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.