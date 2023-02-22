Главный тренер «Динамо» объяснил, в чём заключалась сложность календаря для его команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Витязем» (4:1) объяснил, в чём заключалась сложность календаря для его команды.
«Чем ближе плей-офф, тем важнее игра в обороне. Она всегда выходит на первый план. Как говорится, сезон играет атака, а в плей-офф выигрывает оборона. Это важный момент, делали акцент на этом. Не всегда ответственно играли в последних матчах.
Что будем делать в следующих двух матчах – наигрывать состав или проводить ротацию? Не могу ответить сейчас на этот вопрос. Есть микроповреждения у тех, кто не играл. Посмотрим. У нас не так много людей, кто не играл. Конечно, хотелось бы, чтобы были все заиграны до плей-офф и были в любой момент готовы вступить в игру. В то же время хочется, чтобы стабилизировался состав, у нас по ходу сезона большие ротации были.
Много игр — это хорошо и для игроков, и для зрителей. У нас получился график немного не такой, как у всех. Была серия из шести игр через день и четыре — из пяти. Это сложный график, вот если бы равномерно всё это шло, было бы намного легче и никаких пауз не нужно. Главное, чтобы всё ровненько было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 февраля 2023
-
23:07
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:15
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:29
-
20:23
-
20:17
-
20:14
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:37
-
19:21