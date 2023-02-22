Главный тренер «Динамо» объяснил, в чём заключалась сложность календаря для его команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Витязем» (4:1) объяснил, в чём заключалась сложность календаря для его команды.

«Чем ближе плей-офф, тем важнее игра в обороне. Она всегда выходит на первый план. Как говорится, сезон играет атака, а в плей-офф выигрывает оборона. Это важный момент, делали акцент на этом. Не всегда ответственно играли в последних матчах.

Что будем делать в следующих двух матчах – наигрывать состав или проводить ротацию? Не могу ответить сейчас на этот вопрос. Есть микроповреждения у тех, кто не играл. Посмотрим. У нас не так много людей, кто не играл. Конечно, хотелось бы, чтобы были все заиграны до плей-офф и были в любой момент готовы вступить в игру. В то же время хочется, чтобы стабилизировался состав, у нас по ходу сезона большие ротации были.

Много игр — это хорошо и для игроков, и для зрителей. У нас получился график немного не такой, как у всех. Была серия из шести игр через день и четыре — из пяти. Это сложный график, вот если бы равномерно всё это шло, было бы намного легче и никаких пауз не нужно. Главное, чтобы всё ровненько было», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.