В «Чикаго» прокомментировали переход в команду Никиты Зайцева

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон прокомментировал переход в команду российского защитника Никиты Зайцева из «Оттавы Сенаторз».

«Мы получаем защитника уровня НХЛ и приобретаем очень ценный драфтовый капитал на предстоящем и следующем драфте. Никита даст нам дополнительную глубину на правом фланге и мы ожидаем, что он присоедниться к нам совсем скоро», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвертом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу «future considerations».

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».