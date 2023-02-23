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В «Чикаго» прокомментировали переход в команду Никиты Зайцева

В «Чикаго» прокомментировали переход в команду Никиты Зайцева
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Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон прокомментировал переход в команду российского защитника Никиты Зайцева из «Оттавы Сенаторз».

«Мы получаем защитника уровня НХЛ и приобретаем очень ценный драфтовый капитал на предстоящем и следующем драфте. Никита даст нам дополнительную глубину на правом фланге и мы ожидаем, что он присоедниться к нам совсем скоро», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвертом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу «future considerations».

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».

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