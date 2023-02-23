«Оттава» обменяла Никиту Зайцева в «Чикаго»

«Оттава Сенаторз» обменяла российского защитника Никиту Зайцева в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба лиги. Помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвертом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу «future considerations».

«Мы рады предоставить Никите новый старт. Он большой профессионал, который показал себя хорошим товарищем по команде и скрытым лидером за время пребывания в клубе. Мы благоадрны ему за время, проведённое в „Оттаве“ и желаем ему и его семье всего наилучшего в его следующей главе», — подчеркнул генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион.

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».