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25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Виннипег»

25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Виннипег»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 18-й минуте игры форвард хозяев Себастьян Ахо открыл счёт в матче. Брок Нельсон стал автором голевой передачи. На 25-й минуте форвард гостей Николай Элерс сравнял счёт. Джош Моррисси и Кайл Коннор ассистировали ему. Точку в матче поставил Симон Хольмстрём на 50-й минуте. Бо Хорват и Мэтт Мартин записали свои имена в протокола в качестве ассистентов.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 25 сейвов Семён Варламов же остался в запасе. А российский защитник Александр Романов сыграл всего 17 минут и 41 секунду, но очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Ахо (Нельсон) – 17:35 (4x4)   1:1 Элерс (Моррисси, Коннор) – 24:30 (5x4)   2:1 Хольмстрём (Хорват, Мартин) – 49:57 (5x5)
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