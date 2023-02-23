25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Виннипег»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 18-й минуте игры форвард хозяев Себастьян Ахо открыл счёт в матче. Брок Нельсон стал автором голевой передачи. На 25-й минуте форвард гостей Николай Элерс сравнял счёт. Джош Моррисси и Кайл Коннор ассистировали ему. Точку в матче поставил Симон Хольмстрём на 50-й минуте. Бо Хорват и Мэтт Мартин записали свои имена в протокола в качестве ассистентов.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 25 сейвов Семён Варламов же остался в запасе. А российский защитник Александр Романов сыграл всего 17 минут и 41 секунду, но очков не набрал.