Русские форварды доминируют в НХЛ. Сразу четверо наших — в престижном американском топе

Кажется, с вингерами у нас пока что всё хорошо. По крайней мере, рейтинг ESPN буквально захватили российские хоккеисты — им уделили сразу четыре места. Канадцам и американцам — по два (Митчелл Марнер — четвёртый, Брэд Маршан — шестой, Мэттью Ткачук — восьмой, а Джейсон Робертсон — девятый), ещё по одному — чеху и финну (Давид Пастрняк — первый, Микко Рантанен — пятый).

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В голосовании приняли участие 20 человек — 10 игроков и 10 представителей клубов (включая трёх тренеров и трёх генеральных менеджеров). Они составляли свои топ-10, и за каждое место давали определённое количество очков. Что же они решили по поводу каждого из российских хоккеистов?

2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

141 балл

Возраст: 29

Конечно, Пастрняк обгоняет его по голам за последние пять сезонов, но Кучеров является самым результативным правым нападающим в НХЛ за этот период, набирая в среднем 1,43 очка за матч.

Он записал на свой счёт невероятные 361 очко в 252 встречах, пропустив 56 матчей в сезоне-2020/2021 из-за травмы. Из-за этого в лексикон НХЛ вошло выражение «провернуть Кучерова» — благодаря тому, что «Лайтнинг» добавили его в долгосрочный список травмированных и использовали свободное место под потолком в его отсутствие, которое подошло к концу с началом плей-офф.

«Лайтнинг» четырежды за свою карьеру играли в финале Кубка Стэнли, дважды выиграв его. За время, когда Куч впервые сыграл в плей-офф в 2014 году, ни один игрок не набрал больше очков в розыгрышах КС, чем Никита, — 154 балла в 136 матчах, включая 52 гола — лучший результат в лиге.

В нынешнем сезоне Кучеров занимает третье место в НХЛ по набранным очкам (80) в 56 встречах. Обладатель «Харт Трофи» сезона-2018/2019 набрал на 19 баллов больше, чем кто-либо другой в составе «Лайтнинг» в этом сезоне.

«Кучеров создаёт так много возможностей для себя, делая лучше и других», — сказал один из ветеранов НХЛ.

Крайний нападающий «Тампы» на самом деле получил больше первых мест (семь), чем лидирующий в рейтинге Пастрняк. Однако два действующих игрока НХЛ полностью исключили Кучерова из своих списков.

3. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»

128 баллов

Возраст: 25

С момента прихода Алекса Овечкина в «Вашингтон» НХЛ не видела, чтобы левый вингер доминировал в атаке, помогая изменить репутацию своей команды. Прошли те времена, когда «Миннесота» была оборонительной командой без суперзвёздного игрока. Началась эпоха Kirill the Thrill.

«Я просто обожаю смотреть, как играет Капризов, — сказал руководитель команды Западной конференции. — При всём уважении к центральным нападающим в «Миннесоте» он всё создаёт сам. Ему не нужен центрфорвард. У Капризова есть способность создавать моменты в атаке самостоятельно.

Но вы также видите его «химию» с Матсом Цуккарелло. Это говорит не только о создании моментов в атаке в ситуациях «один на один» — Капризов делает намного лучше каждого, с кем играет. Это просто показывает, насколько он талантлив».

В этом сезоне Капризов набрал 67 очков в 57 матчах. За последние три сезона он занимает пятое место в НХЛ по количеству очков среди всех игроков, набрав 226 очков в 193 матчах.

Вингера «Уайлд» один раз поставили на первое место и четыре — на второе, третье и пятое. Однако один руководитель команды НХЛ полностью исключил его из своего списка.

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7. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

76 очков

Возраст: 31 год

Единственный Настоящий Хлебушек (прости, Эндрю Манджапане) — потрясающий плеймейкер, набравший 161 очко в последнем 131 матче, что является девятым результатом в НХЛ за последние два сезона. За этот период только у Коннора Макдэвида (139) больше передач, чем у Панарина (121).

«Панарин делает всех вокруг себя лучше, — сказал ветеран НХЛ. — Думаю, Владимир Тарасенко забьёт около 50 голов за «Рейнджерс» до конца сезона».

Панарин попал в 14 из 20 списков и дважды получил первые места: одно от действующего игрока НХЛ и одно от руководителя команды.

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10. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

36 очков

Возраст: 37 лет

После 18 сезонов звезда «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин по-прежнему входит в десятку лучших крайних нападающих НХЛ, согласно опросу ESPN в 2023 году — но он едва туда заскочил.

«Рекорд, за которым он гонится, готовясь обойти Уэйна Гретцки, обязывает тебя снять перед Ови шляпу, — сказал один из руководителей команды Западной конференции. — Но есть игроки, которые лучше подходят на роль лучшего вингера, они в другой возрастной категории и делают больше для команды, чем просто голеадорство».

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В нынешнем сезоне Русская машина опередил Горди Хоу, забравшись на второе место в истории по количеству голов за карьеру и забив к этому моменту 812 голов. Рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ составляет 894 шайбы. Овечкин забил 32 гола в 54 матчах. У следующего за ним игрока «Кэпиталз» 13 шайб.

Если говорить об игре в атаке, то нет никаких сомнений, что Овечкин всё ещё на многое способен. Но его игра в целом вызывает вопросы у некоторых его критиков. «Вашингтон» в среднем забивает 2,97 ожидаемого гола за 60 минут с Овечкиным на льду при игре «пять на пять». Это является самым высоким средним показателем для любого игрока «Кэпиталз» (при минимальном показателе в 10 сыгранных матчей).

«Я бы поставил Овечкина немного ниже. Знаю, что это звучит безумно, учитывая тот рекорд, за которым он сейчас гонится», — сказал один из руководителей команды Восточной конференции.

Другие считают, что несколько вингеров, не вошедших в рейтинг, были более достойными, чем Великая восьмёрка.

«Как могут такие парни, как Джейк Гюнцель или Крис Крайдер, не находиться выше Овечкина?» — спросил ветеран НХЛ.

«Знаю, что Овечкин попал в рейтинг, но он был исключён из моего списка, — сказал руководитель команды Западной конференции. — Он потрясающий, не поймите меня неправильно. Лично я бы предпочёл добавить несколько молодых игроков, таких как Тимо Майер или Андрей Свечников. Овечкин — отличный голеадор. Но эти ребята — немного более разносторонние игроки».

Один из ветеранов НХЛ сказал, что Овечкин достиг в своей карьере того момента, когда в некоторых матчах приходится прилагать больше усилий, чем в других.

«Ты поставишь Овечкина на матч с «Баффало» во вторник вечером — и он может сыграть хуже 100 лучших вингеров, — сказал игрок НХЛ. — Но, если ты выставишь его против «Питтсбурга» в субботу вечером, он может быть в топ-3».