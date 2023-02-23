Ветеран НХЛ: с Панариным Тарасенко забьёт около 50 голов за «Рейнджерс» до конца сезона
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Журналист ESPN Грег Вышински объяснил попадание 31-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ. Хоккеист «рейнджеров» седьмое место, став третьим из четырёх россиян в этом рейтинге.
«Единственный Настоящий Хлебушек (прости, Эндрю Манджапане) — потрясающий плеймейкер, набравший 161 очко в последнем 131 матче, что является девятым результатом в НХЛ за последние два сезона. За этот период только у Коннора Макдэвида (139) больше передач, чем у Панарина (121)», — приводит слова Вышински ESPN.
«Панарин делает всех вокруг себя лучше. Думаю, Владимир Тарасенко забьёт около 50 голов за «Рейнджерс» до конца сезона», — ветеран Национальной хоккейной лиги.
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