Ветеран НХЛ: с Панариным Тарасенко забьёт около 50 голов за «Рейнджерс» до конца сезона

Журналист ESPN Грег Вышински объяснил попадание 31-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ. Хоккеист «рейнджеров» седьмое место, став третьим из четырёх россиян в этом рейтинге.

«Единственный Настоящий Хлебушек (прости, Эндрю Манджапане) — потрясающий плеймейкер, набравший 161 очко в последнем 131 матче, что является девятым результатом в НХЛ за последние два сезона. За этот период только у Коннора Макдэвида (139) больше передач, чем у Панарина (121)», — приводит слова Вышински ESPN.

«Панарин делает всех вокруг себя лучше. Думаю, Владимир Тарасенко забьёт около 50 голов за «Рейнджерс» до конца сезона», — ветеран Национальной хоккейной лиги.