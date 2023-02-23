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«Амур» всухую уступил «Адмиралу» и потерял теоретические шансы на плей-офф

«Амур» всухую уступил «Адмиралу» и потерял теоретические шансы на плей-офф
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:0.

Защитник «Адмирала» Юрий Паутов открыл счёт в матче на 10-й минуте броском с ползоны. «Амур» предпринял отчаянные попытки отыграться в третьем периоде и имел несколько отличных моментов, чтобы сравнять счёт. Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков стал главным героем матча, оформив свой пятый шат-аут в текущем сезоне КХЛ, отразив все 38 бросков. Точку в матче голом в пустые ворота на последней минуте поставил Артём Гареев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2023, четверг. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Паутов (Червены, Корбит) – 09:50 (5x5)   2:0 Гареев – 59:20 (en)

«Амур» потерял теоретические шансы попасть в плей-офф. Последний матч регулярки между этими командами состоится в Хабаровске 25 февраля.

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