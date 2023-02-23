Тренер «Вашингтона» — о серии поражений: отсутствие Овечкина ощущалось. Он наш капитан

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о возвращении Александра Овечкина в команду после ухода из жизни отца.

«Кажется, что он был в хорошем расположении духа, если учесть, что произошло в его жизни. Но тот факт, что он хотел попасть на тренировку сразу по прилёте, чтобы выйти на лёд и побыть со своими товарищами по команде, говорит мне, что его разум готов к работе.

Он капитан команды, наш лучший снайпер. Он помогает во многих областях: в нападении, в большинстве, в силовой игре, помогает лидерскими качествами, габаритами, своим присутствием. Последние матчи? Ощущалось, что его не было с нами.

Мы так много времени проводим друг с другом, мы семья. Конечно, команда — это другая семья. Но, когда ты ежедневно проводишь так много времени с этими людьми, можно найти в этом утешение», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.