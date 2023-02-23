Гендиректор «Салавата»: задача, поставленная главой Башкирии, всегда одна — Кубок Гагарина

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о задаче, которую поставил глава Башкирии Радий Хабиров перед уфимским клубом.

«Когда Радий Фаритович приходил на тренировки, мы, конечно, всегда затрагивали дела в команде. Это очень хорошо, что у нас есть такой контакт. Глава республики хорошо знает команду, возникающие в клубе вопросы. Он сам был профессиональным спортсменом и прекрасно понимает, что такое спорт. Радий Фаритович понимает, что команда – это сложный механизм. В политике, кстати, тоже присутствует понятие «команда». И в работе этой команды тоже бывает очень непросто. При этом он не допускает того, чтобы мы работали только с оглядкой на руководителя региона. Понимает, что внутреннее напряжение может привести к принятию неправильных решений.

В этой части Радий Фаритович даёт нам право на принятие самостоятельных решений. Безусловно, есть вопросы, которые мы с ним в обязательном порядке обсуждаем. Глава республики согласен с тем, что команда после отъезда легионеров и прихода молодых игроков переживает переходный этап. В то же время не думаю, что у нас есть право его затягивать. Задача, поставленная главой республики, всегда одна – это Кубок Гагарина. Да, и, конечно, мы по-прежнему не можем проиграть «Ак Барсу», – цитирует Баширова «Башинформ».

На текущий момент уфимский клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2010/2011.