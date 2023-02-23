The Hockey News оценили игру форварда «Коламбуса» Марченко в текущем сезоне

Североамериканский портал The Hockey News оценили игру форварда «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Возможно, в этом сезоне у «Блю Джекетс» не будет более интересной истории, чем российский крайний форвард Кирилл Марченко. Он забил 13 голов, прежде чем сделал свою первую результативную передачу в НХЛ, и потенциально наберёт 34 гола и две передачи за весь сезон, что является поистине комичной статистикой.

Сейчас Марченко занимает второе место по голам среди новичков с 14 шайбами, но делит 19-е место по результативности среди новичков с 15 очками.

По мере того, как «Коламбус» будет улучшаться, у Марченко есть шанс стать атакующей угрозой на долгие годы», — говорится в статье.