«Он в шоке, но хочет выиграть Кубок Стэнли». Агент Орлова — об обмене из «Вашингтона»

Марк Гандлер, представляющий интересы защитника Дмитрия Орлова, прокомментировал обмен своего клиента из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз».
«Дмитрий в шоке, но в то же время взволнован, потому что он хочет выиграть ещё один Кубок Стэнли. Если у вас уже есть один, то трудно вывести эту тягу из крови.
Это не стало для него ужасным сюрпризом, но как только это происходит, после 11 лет в команде, которая вас задрафтовала, это в любом случае повергнет вас в шок, независимо от того, готовы вы к такому развитию событий, или нет", — приводит слова Гандлера Тарик Эль-Башир в своих социальных сетях.
Орлов в текущем сезоне сыграл 43 игры, в которых набрал 19 (3+16) очков.
Всего на счету Орлова 686 игр в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 256 (60+196) очков.
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