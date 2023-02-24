Стали известны подробности обмена Орлова в «Бостон». В нём поучаствовал ещё один россиянин

Стали известны подробности обмена российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и нападающего столичного клуба Гарнета Хэтэуэя.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сделка оказалась трёхсторонней — в ней поучаствовала «Миннесота Уайлд».

По итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону».

При этом «Миннесота» получила пик пятого раунда драфта 2023 за удержание 25 процентов зарплаты Орлова. Фактически, «Миннесота» обменяла права на Светлакова на Орлова, удержала четверть зарплаты россиянина и отправила его в «Бостон» за драфт-пик.

Орлов продолжит карьеру в «Бостоне». Кроме того, «Бостон» получил права на Светлакова.

С учётом удержаний со стороны «Вашингтона» и «Миннесоты» Орлов займёт в платёжке «Бостона» лишь $ 1,275 млн, вместо $ 5,1 млн. 50 процентов зарплаты Орлову будет платить «Вашингтон», ещё 25 процентов — «Миннесота».