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«Эдмонтон» разгромил «Питтсбург». У Малкина две голевые передачи

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Первый гол в матче забили хозяева – отличился Крис Летанг. Примечательно, что голевой пас ему отдал российский нападающий Евгений Малкин. Уже нв 13-й минуте Коннор Макдэвид сравнял счёт. Спустя четыре минуты Леон Драйзайтль вывел гостей вперёд.

На 27-й минуте преимущество гостей увеличил Кайлер Ямамото. Спустя минуту забил и Девин Шор. На 36-й минуте Уоррен Фёгеле забил за гостей, а на 39-й отличился Райан Ньюджент-Хопкинс.

Коннор Макдэвид оформил дубль на 57-й минуте. На предпоследней минуте матча за хозяев оформил дубль Летанг. Малкин вновь отдал голевой пас.