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«Эдмонтон» разгромил «Питтсбург». У Малкина две голевые передачи

«Эдмонтон» разгромил «Питтсбург». У Малкина две голевые передачи
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Первый гол в матче забили хозяева – отличился Крис Летанг. Примечательно, что голевой пас ему отдал российский нападающий Евгений Малкин. Уже нв 13-й минуте Коннор Макдэвид сравнял счёт. Спустя четыре минуты Леон Драйзайтль вывел гостей вперёд.

На 27-й минуте преимущество гостей увеличил Кайлер Ямамото. Спустя минуту забил и Девин Шор. На 36-й минуте Уоррен Фёгеле забил за гостей, а на 39-й отличился Райан Ньюджент-Хопкинс.

Коннор Макдэвид оформил дубль на 57-й минуте. На предпоследней минуте матча за хозяев оформил дубль Летанг. Малкин вновь отдал голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Летанг (Раст, Малкин) – 01:05 (5x5)   1:1 Макдэвид (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 13:18 (5x4)   1:2 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид) – 17:49 (5x4)   1:3 Ямамото (Хайман, Нурс) – 26:06 (5x5)   1:4 Шор (Пульюярви) – 27:50 (5x5)   1:5 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 35:10 (5x5)   1:6 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 38:54 (5x5)   1:7 Макдэвид – 56:27   2:7 Летанг (Кросби, Малкин) – 58:12 (5x4)
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