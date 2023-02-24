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«Рейнджерс» уступил «Детройту», у Владимира Тарасенко – «-1»

«Рейнджерс» уступил «Детройту», у Владимира Тарасенко – «-1»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 16-й минуте счёт голам открыл Эндрю Копп. Майкл Расмуссен и Дэвид Перрон ассистировали ему. На 27-й минуте голом ответил Винсент Трочек. Спустя две минуты вновь вывел хозяев вперёд Филип Задина после передачи Дилана Ларкина. Га 39-й минуте Расмуссен забил и сам. Перрон и Копп выступили в роли ассистентов. Филип Гронек поставил точку на 45-й минуте. Копп и Доминик Кубалик ассистировали ему.

Российский нападающий Артемий Панарин очков не набрал, у Владимира Тарасенко же коэффициент полезности составил «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Копп (Расмуссен, Перрон) – 15:33 (5x5)   1:1 Трочек – 26:06 (5x5)   2:1 Задина (Ларкин) – 28:18 (5x5)   3:1 Расмуссен (Перрон, Копп) – 38:02 (5x5)   4:1 Гронек (Копп, Кубалик) – 44:51 (5x4)
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