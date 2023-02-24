«Рейнджерс» уступил «Детройту», у Владимира Тарасенко – «-1»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 16-й минуте счёт голам открыл Эндрю Копп. Майкл Расмуссен и Дэвид Перрон ассистировали ему. На 27-й минуте голом ответил Винсент Трочек. Спустя две минуты вновь вывел хозяев вперёд Филип Задина после передачи Дилана Ларкина. Га 39-й минуте Расмуссен забил и сам. Перрон и Копп выступили в роли ассистентов. Филип Гронек поставил точку на 45-й минуте. Копп и Доминик Кубалик ассистировали ему.

Российский нападающий Артемий Панарин очков не набрал, у Владимира Тарасенко же коэффициент полезности составил «-1».