Макдэвид повторил достижение Форсберга, Ягра, Гретцки и Лафонтэна

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.
Самым результативным игроком матча стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший ещё две результативные передачи. Канадский форвард девятый раз в нынешнем сезоне набрал 4+ очка в одном матче, повторив таким образом достижение Петера Форсберга (сезон-1995/1996), Яромира Ягра (сезон-1995/1996), Уэйна Гретцки (сезон-1993/1994) и Пэта Лафонтэна (сезон-1992/1993).
Первое место за последние 30 лет по матчам в одном сезоне с 4+ очками принадлежит Марио Лемье (16 в сезоне-1995/1996), он же занимает и второе место в данном рейтинге (15, 1992/1993), а топ-3 замыкает Стив Айзерман (13, 1992/1993).
- 24 февраля 2023
-
06:22
-
06:20
-
06:16
-
06:10
-
05:56
-
05:55
-
05:53
-
05:38
-
05:34
-
04:13
-
03:59
-
03:48
-
03:38
-
03:32
-
03:18
-
03:03
-
02:51
-
02:41
-
02:21
-
02:06
-
01:48
-
01:25
-
01:20
- 23 февраля 2023
-
23:31
-
23:05
-
22:47
-
22:30
-
21:49
-
21:30
-
21:22
-
20:55
-
20:24
-
20:03
-
20:00
-
19:43