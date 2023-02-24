Макдэвид повторил достижение Форсберга, Ягра, Гретцки и Лафонтэна

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Самым результативным игроком матча стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший ещё две результативные передачи. Канадский форвард девятый раз в нынешнем сезоне набрал 4+ очка в одном матче, повторив таким образом достижение Петера Форсберга (сезон-1995/1996), Яромира Ягра (сезон-1995/1996), Уэйна Гретцки (сезон-1993/1994) и Пэта Лафонтэна (сезон-1992/1993).

Первое место за последние 30 лет по матчам в одном сезоне с 4+ очками принадлежит Марио Лемье (16 в сезоне-1995/1996), он же занимает и второе место в данном рейтинге (15, 1992/1993), а топ-3 замыкает Стив Айзерман (13, 1992/1993).