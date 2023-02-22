Макдэвид переписывает историю НХЛ. Уже выбил 800 очков и должен стать вторым после Гретцки

Коннор Макдэвид врывается в историю. После гениального весеннего плей-офф, грубо оборванного чемпионской махиной из Денвера, капитан «Эдмонтона» идёт на исторический регулярный сезон по очкам. Сегодня Коннор отыграл почти 26 минут, набрал три очка и выбил свое 800-е очко в регулярных чемпионатах.

Быстрее Макдэвида это сделали лишь четыре человека: само собой, Уэйн Гретцки и Марио Лемье, а также очень рано закончивший карьеру Майк Босси и сравнительно поздно приехавший в НХЛ Петер Штястны. У трёх из этих игроков карьера не задалась по куче различных причин, и прямо сейчас кажется, что у Коннора есть прекрасные шансы стать вторым в истории по набранным очкам. Первое место не обсуждается, пока Макди не выбьет 200 очков хотя бы один раз: даже в нынешнем рекордном для себя чемпионате он идёт по графику в 148 баллов.

Впрочем, это мешает некоторым игрокам уже сейчас вносить поправки в пирамиду величия НХЛ. Кевин Хейз из «Филадельфии» заявил: «Считаю, что Коннор – лучший игрок, который когда-либо играл в хоккей. При всём уважении к Уэйну Гретцки я не думаю, что ещё кто-то когда-либо будет так же хорош, как Макдэвид. Ни у кого никогда не будет такого же набора навыков, как у Коннора»

Главный фактор такого взлёта игрока — это супербригада большинства. Сложно представить это сейчас, но в чемпионате-2017/2018, уже имея в составе и Макдэвида, и Драйзайтля, и Ньюджента-Хопкинса, «Эдмонтон» шёл последним в лиге по розыгрышу лишнего, реализуя лишь 14,7% удалений соперника. Однако после этого ситуация резко выправилась: помог и приход Зака Хаймана, который стал идеальным силовиком для игры под воротами.

За весь прошлый сезон «нефтяники» забили 61 гол при игре в большинстве — а сейчас уже 64 за две трети чемпионата. Помогает не только огромный процент реализации, который не спадает на дистанции (31,7%), но и резкое увеличение числа заработанных удалений. Если раньше защитники Коннора в открытую жаловались, что «Эдмонтон» подозрительно мало играет в численном преимуществе для команды с такой атакой, то теперь «Ойлерз» идут третьими в лиге. Из этих 64 шайб Коннор набрал очки в 51 и играет почти по четыре минуты за матч в большинстве.

Коннор Макдэвид Фото: Sean Kilpatrick/AP/ТАСС

Кроме того, помогает и всплеск результативности, который переносит лигу если не в развесёлые 80-е, то хотя бы в первую половину 90-х годов. Реализация бросков достигает почти 10%, и у кучи вратарей, как десятилетия назад, показатель отражённых бросков плавно уползает ниже 90%. Если совсем докопаться до мышей, то Макдэвид играет в самом слабом дивизионе лиги и у него больше встреч с командами, находящимися в перестройке (и совсем мало с монструозным в последние годы Востоком).

Однако счёт на табло, все очки в протоколе и статистиков занимает не это. Вопрос простой: сможет ли Макдэвид с его нынешним темпом набора очков стать вторым в истории игроком, который выбьет более двух тысяч очков в регулярных чемпионатах? Ни Ягр, ни Хоу не добрались до этой отметки с их спортивным долголетием.

Именно долголетие становится главным икс-фактором для Коннора. И Ягр, и Хоу, и Марк Мессье задерживались в лиге сильно позже того момента, когда им стукнуло 40 лет. Если не считать первого сезона, то тяжёлые травмы всё это время обходили Макдэвида стороной, хотя скептики-прогнозисты давно говорят, что с таким темпом игры и игровым использованием Коннор долго не протянет. Разные аргументы тут могут друг друга перекрывать: великие прошлого играли столько же — но в куда менее интенсивной по скоростям лиге — но сейчас и спортивная медицина развита куда лучше и т. д.

Другой фактор — сам вектор развития лиги. Прямо сейчас НХЛ переживает рекордную результативность, но лиге пока не особо помогает это в плане рейтингов и продвижения хоккея, на что многие надеялись. Когда-то безумство 80-х было остановлено «трапом» «Нью-Джерси». Отмена «правила красной линии» привела к его смерти, но так или иначе тренеры рано или поздно адаптировали оборонительные системы к любым атакующим новшествам.

Если Макдэвид закончит регулярку с нынешним темпом набора очков, то наберёт 845 баллов за 569 матчей. При нынешнем среднекарьерном темпе набора очков (1,47 очка за игру) ему понадобится 785 игр, чтобы выбить 2000 очков, то есть чуть менее десяти полноценных сезонов. Это звучит не так тяжело, но подразумевает, что до 36 лет Макдэвид должен будет выбивать 120-очковые сезоны до 36 лет. При более оптимистичном раскладе с экстраполяцией нынешней средней результативности (1,8 очка за игру) понадобится 638 матчей — это уже семь с половиной сезонов.

Здесь не учитываются ни возможные травмы, которых будет сложно избежать, ни потенциальный обмен (меняют всех — и кто сказал, что очередной потенциальный сезон без главного финала устроит главную звезду НХЛ), ни возможный выход на рынок НСА летом 2026-го. Есть предостаточно «чёрных лебедей», которые могут разрушить очередную погоню за вечностью — но пытаться предсказать это совсем уж бесполезно.