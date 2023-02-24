«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Это поражение стало шестым кряду для команды российского нападающего Александра Овечкина. Шесть матчей подряд «Вашингтон» не проигрывал 20 лет. Последний раз такое было в октябре 2003 года.
На 11-й минуте матча Ти Джей Оши открыл счёт голам в матче. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Никлас Бекстрём. На 28-й минуте Исак Лундестрём восстановил равенство в матче. Также во втором периоде отличились игроки команд Ник Дженсен и Трой Терри. Первые 40 минут игры завершились равенством на табло — 2:2.
В третьем периоде вышел вперёд «Анахайм» усилиями Якоба Сильверберга. Дерек Грант установил итоговый счёт в матче — 4:2 в пользу «Дакс».
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