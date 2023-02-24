Илья Любушкин прокомментировал победный гол в овертайме игры с «Тампой»

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин высказался о своём победном голе в матче Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счётом 6:5.
«Если вы посмотрите мою статистику, то я забил не так уж много. Это всегда весело. Я рад забить за «Баффало». Это моя команда. Это мило. Здорово быть здесь. Отличные ребята, невероятные товарищи по команде. У нас молодая команда, здесь хорошая атмосфера. Играть здесь в хоккей – одно удовольствие», – сказал Любушкин на пресс-конференции после матча.
Российский защитник «Сэйбрз» стал первым игроком в истории команды, который смог забить гол в меньшинстве в овертайме регулярного чемпионата. Джейсон Поминвилл — единственный хоккеист из «Баффало», отправивший шайбу в сетку ворот соперника в меньшинстве за всё время истории команды.
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