Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Любушкин прокомментировал победный гол в овертайме игры с «Тампой»

Илья Любушкин прокомментировал победный гол в овертайме игры с «Тампой»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин высказался о своём победном голе в матче Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась со счётом 6:5.

«Если вы посмотрите мою статистику, то я забил не так уж много. Это всегда весело. Я рад забить за «Баффало». Это моя команда. Это мило. Здорово быть здесь. Отличные ребята, невероятные товарищи по команде. У нас молодая команда, здесь хорошая атмосфера. Играть здесь в хоккей – одно удовольствие», – сказал Любушкин на пресс-конференции после матча.

Российский защитник «Сэйбрз» стал первым игроком в истории команды, который смог забить гол в меньшинстве в овертайме регулярного чемпионата. Джейсон Поминвилл — единственный хоккеист из «Баффало», отправивший шайбу в сетку ворот соперника в меньшинстве за всё время истории команды.

Новость по теме
Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин установил новое клубное достижение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023