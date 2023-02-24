«Это грустно, но это бизнес, это жизнь». Овечкин — об обмене Орлова и Хэтэуэя в «Бостон»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от обмена соотечественника Дмитрия Орлова и силового форварда Гарнета Хэтэуэя в «Бостон».
«Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело, но это бизнес, это жизнь, поэтому я желаю им удачи, и мы должны двигаться дальше», — цитирует Овечкина журналист Сэмми Силбер в своём аккаунте в соцсети.
Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону». При этом «Миннесота» получила пик пятого раунда драфта-2023 за удержание 25 процентов зарплаты Орлова. Фактически «Миннесота» обменяла права на Светлакова на Орлова, удержала четверть зарплаты россиянина и отправила его в «Бостон» за драфт-пик.
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