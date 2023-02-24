Овечкин высказался об акции «Вашингтона» в память о его отце, ушедшем из жизни

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об акции команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». «Столичные» на эту встречу вышли в шлемах со специальной наклейкой в память об отце 37-летнего нападающего — Михаиле Овечкине.

«Спасибо команде, спасибо организации за поддержку. Это было трудное время для меня, для моей семьи и для всех моих друзей, но это жизнь, и это останется в памяти навсегда. Нам просто нужно двигаться дальше», — приводит слова Овечкина ESPN.

Фото: TWITTER.COM/CAPITALS

Напомним, 37-летний нападающий покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год. Матч с «Анахаймом» стал первым для Александра после возвращения из России.