«Президент «Магнитки» спросил, что я думаю». И. Воробьёв — о подписании Зарипова в 2013-м

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после матча с «Ак Барсом» высказался об уходе из хоккея опытного форварда Даниса Зарипова. Наставник магнитогорцев вспомнил времена, когда нападающий выступал за «сталеваров».

«В 2013 году решали вопрос о подписании Зарипова. Тогда президент «Металлурга» Виктор Рашников спросил меня, что я думаю. Зарипов из тех игроков, которые умеют и знают, как выигрывать, таких хоккеистов мало. Поздравляю Даниса с прекрасной карьерой. Спасибо ему за те годы, когда мы вместе работали и выигрывали», — сказал Воробьёв после встречи.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).