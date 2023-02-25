«Вы играете не в пивной лиге». Торопченко раскритиковал одноклубников по «Сент-Луису»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко раскритиковал своих партнёров по команде после поражения в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ).
«Я стараюсь изо всех сил показывать свою лучшую игру и надеюсь, что все находятся на той же волне. Но это не так, к сожалению.
Даже если мы не попадём в плей-офф, я сделаю всё, потому что это хоккей. Вы не можете испариться, особенно когда играете в НХЛ. Вы играете не в пивной лиге или где-то типа того. Вам нужно что-то показать. Нужно играть с душой, проявить характер и быть сильным на каждом участке. Просто играть от души. Но сейчас это не так.
Я не знаю, что происходит. Вы не можете так играть для болельщиков. Нужно играть ради фанатов, ради каждого в команде и особенно ради себя. Команда — это одна семья. Это не вопрос одного игрока. Вы должны вкладываться и проявлять уважение друг к другу.
Можно по пальцам пересчитать, сколько парней просто хотят играть. Как я уже сказал, нам нужно играть ради каждого, и то, как мы играли для вратаря Джордана Биннингтона, было недостаточно хорошо», — приводит слова Торопченко The Athletic.
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