Андрей Свечников признан второй звездой матча с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой встречи стал финский вратарь Антти Раанта, на счету которого 32 сейва.

Второй звездой признан российский форвард Андрей Свечников, отметившийся по ходу матча двумя результативными передачами. Третья звезда — Сет Джарвис, на счету которого в этом матче одна заброшенная шайба.

Напомним, «Каролина» находится на втором месте таблицы Восточной конференции, «Оттава» — на 13-м.