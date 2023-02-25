Капризов исполнил суперфинт в матче с «Торонто». Видео

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 после овертайма.

По ходу матча в одном из эпизодов российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов исполнил суперфинт, развернувшись на скорости на 360 градусов и отдав передачу в атаку.

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Напомним, в основное время матча было заброшено две шайбы. Обе команды отличились по разу. У гостей отличился Брэндон Дюхайм, а спустя четыре минуты счёт сравнял Давид Кемпф. В следующие два отрезка отметиться заброшенными шайбами команды не смогли. Кирилл Капризов по ходу матча отличиться результативными действиями не сумел.