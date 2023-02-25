Капризов исполнил суперфинт в матче с «Торонто». Видео
Поделиться
Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 после овертайма.
По ходу матча в одном из эпизодов российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов исполнил суперфинт, развернувшись на скорости на 360 градусов и отдав передачу в атаку.
Напомним, в основное время матча было заброшено две шайбы. Обе команды отличились по разу. У гостей отличился Брэндон Дюхайм, а спустя четыре минуты счёт сравнял Давид Кемпф. В следующие два отрезка отметиться заброшенными шайбами команды не смогли. Кирилл Капризов по ходу матча отличиться результативными действиями не сумел.
Новость по теме24 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Миннесоту»
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
07:08
-
06:41
-
06:26
-
06:05
-
05:56
-
05:47
-
02:07
-
00:37
-
00:14
- 24 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:33
-
23:21
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:08
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:45
Партнерский контент