Инсайдер НХЛ сообщил, что «Вашингтон» заинтересован в обмене защитника «Аризоны» Чикрана

Инсайдер НХЛ Даррен Дригер сообщил, что «Вашингтон» заинтересован в приобретении защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана. Игрок обороны не принимает участие в матчах уже две недели и ждёт своего обмена.
«Понятно, что «Кэпиталз» надеются перезагрузиться на лету. Джейкоб Чикран — игрок, представляющий интерес для «Вашингтона». Первый пик, приобретённый у «Бостона» может стать аргументом в этой сделке», — написал журналист в своём аккаунте в соцсети.
Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» рассчитывает получить за защитника команды Джейкоба Чикрана два выбора в первом раунде драфта НХЛ и молодого игрока.
Джейкоб Чикран был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности 338 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 142 (53+89) очка при показателе полезности «-47». Соглашение Чикрана с «Койотс» с кэпхитом $ 4,6 млн рассчитано до конца сезона-2024/2025. Игрок запросил обмен ещё перед стартом текущего сезона НХЛ.
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