Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ сообщил, что «Вашингтон» заинтересован в обмене защитника «Аризоны» Чикрана

Инсайдер НХЛ сообщил, что «Вашингтон» заинтересован в обмене защитника «Аризоны» Чикрана
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Даррен Дригер сообщил, что «Вашингтон» заинтересован в приобретении защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана. Игрок обороны не принимает участие в матчах уже две недели и ждёт своего обмена.

«Понятно, что «Кэпиталз» надеются перезагрузиться на лету. Джейкоб Чикран — игрок, представляющий интерес для «Вашингтона». Первый пик, приобретённый у «Бостона» может стать аргументом в этой сделке», — написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» рассчитывает получить за защитника команды Джейкоба Чикрана два выбора в первом раунде драфта НХЛ и молодого игрока.

Джейкоб Чикран был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности 338 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 142 (53+89) очка при показателе полезности «-47». Соглашение Чикрана с «Койотс» с кэпхитом $ 4,6 млн рассчитано до конца сезона-2024/2025. Игрок запросил обмен ещё перед стартом текущего сезона НХЛ.

Новость по теме
Защитник «Аризоны» Чикран просит обмена в клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023