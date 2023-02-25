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Журналист об обмене Орлова: неужели «Бостон» выхватил топ-защитника… по сути, бесплатно?

Журналист об обмене Орлова: неужели «Бостон» выхватил топ-защитника… по сути, бесплатно?
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Североамериканский журналист Кэм Робинсон на своей странице в «Твиттере» высказался об обмене российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя. Оба хоккеиста перешли в «Бостон Брюинз».

«Прошу прощения, неужели «Бостон» выхватил топ-защитника и очень полезного форварда из нижней топ-6 за… по сути, бесплатно?» — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону».

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