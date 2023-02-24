«Это отстойно». Овечкин высказался об обмене Дмитрия Орлова в «Бостон»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз».
«Понимаете, ты никогда не знаешь, что случится. Мы просто продолжим играть. Да, отстойно, что это случилось, но мы ничего не можем поделать. Мы, хоккеисты, должны играть, и принимать такие решения — не наша работа», — приводит слова Овечкина NBC Sports.
Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону».
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