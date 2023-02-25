«Терпение — добродетель: Орлов лучше Гаврикова». ESPN оценил обмен «Брюинз» и «Вашингтона»

Журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал обмен защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз». Обозреватель дал оценку «мишкам».

«Бостон Брюинз: «пятёрка».

Одно слово: поехали.

«Брюинз» бьют рекорды НХЛ по количеству побед и набранных очков за один сезон. Но, как сказал мне на этой неделе вингер Брэд Маршан, в их раздевалке всё это не имеет значения. «Если вы спросите любого из парней в этой команде, кому принадлежал какой-либо из этих рекордов, никто не будет знать, потому что всем наплевать. Потому что речь идёт не о регулярном чемпионате», — сказал он.

Этот образ мышления лежит в основе обмена. «Брюинз» — это паровой каток, который только что получил намного больше пара.

31-летний Орлов — топ-защитник, который в своём 11-м сезоне за «Кэпиталз» проводил на льду в среднем 22.43. У него 19 очков в 43 матчах, что соответствует показателям предыдущих сезонов. Орлов даёт «Брюинз» это редкое сочетание физической мощи и отличного владения шайбой, превосходно выводя шайбу из своей зоны и контролируя вход в зону атаки.

«Брюинз» искали леворукого защитника, которого можно было бы поставить в пару со звездой Чарли Макэвоем, что позволило бы Мэтту Грызлику опуститься в другую пару. Ходили слухи, что «Бостон» обменяет Владислава Гаврикова из «Коламбус Блю Джекетс», которому в очередной раз удалось взять солидного, но не впечатляющего защитника и создать вокруг неограниченно свободного агента крепкий интерес. Когда эта сделка не состоялась, слухи стали разносить, что «Брюинз» работают над чем-то другим. Этим «другим» оказался обмен с «Кэпиталз».

Терпение — добродетель: Орлов лучше Гаврикова. Лучше в нападении, примерно на том же уровне эффективности в защите и с гораздо большим опытом плей-офф.

Не забывайте и о Хэтэуэе. 31-летний нападающий — типичный крайний вингер, который каждую встречу приносит энергию и силовую игру в нападении. Светлаков — центральный форвард, играет за ЦСКА в КХЛ. 26-летний игрок был выбран в шестом раунде в 2017 году и, как рассчитывают, может стать способным нападающий из нижней топ-6, если он когда-либо совершит прыжок через океан.

Отказываться от выбора в первом раунде ради временного усиления — или даже от двух — редко бывает целесообразно. Но «Брюинз» — лучшая хоккейная команда. Их возможности сейчас открыты. Места в эпоху после ухода Патриса Бержерона рассосутся сами собой. А Большие Плохие Мишки стали ещё сильнее», — приводит слова Вышински ESPN.