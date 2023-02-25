Стали известны партнёры Овечкина по звену на матч с «Рейнджерс»

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на матч регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Так, в тройке с капитаном «Кэпс» Александром Овечкиным сыграют Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Российский защитник Александр Алексеев на матч не заявлен. Место в воротах «столичных» займёт Дарси Кемпер. Кроме того, в этой встрече за «Вашингтон» дебютирует обменянный из «Бостон Брюинз» Крэйг Смит.

Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:

Овечкин — Кузнецов— Уилсон;

Шири — Бекстрём — Смит;

Милано — Строум — Оши;

Эллер — Дауд — Обе-Кюбель.

Густафссон — ван Римсдайк;

Фехервари — Дженсен;

Ирвин — Макилрат.

Напомним, сегодня, 25 февраля, «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», старт встречи — в 21:00 мск.