Стали известны партнёры Овечкина по звену на матч с «Рейнджерс»

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на матч регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».
Так, в тройке с капитаном «Кэпс» Александром Овечкиным сыграют Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Российский защитник Александр Алексеев на матч не заявлен. Место в воротах «столичных» займёт Дарси Кемпер. Кроме того, в этой встрече за «Вашингтон» дебютирует обменянный из «Бостон Брюинз» Крэйг Смит.
Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:
Овечкин — Кузнецов— Уилсон;
Шири — Бекстрём — Смит;
Милано — Строум — Оши;
Эллер — Дауд — Обе-Кюбель.
Густафссон — ван Римсдайк;
Фехервари — Дженсен;
Ирвин — Макилрат.
Напомним, сегодня, 25 февраля, «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», старт встречи — в 21:00 мск.
- 25 февраля 2023
-
20:55
-
20:43
-
20:35
-
20:31
-
20:04
-
19:31
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
18:44
-
18:21
-
18:04
-
17:34
-
17:21
-
16:58
-
16:29
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:19
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:11
-
11:56
-
11:26
-
10:56
-
10:32