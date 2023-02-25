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Защитник «Вашингтона» оценил значимость возвращения Овечкина в команду

Защитник «Вашингтона» оценил значимость возвращения Овечкина в команду
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дженсен прокомментировал возвращение российского нападающего Александра Овечкина в состав команды. Форвард уже принял участие в матче с «Анахайм Дакс», однако результативными действиями не отметился.

«Он наш капитан. Ови играет в «Вашингтоне» вечность, он является связующим звеном в нашей команде. Его возвращение подняло дух в команде. Мы счастливы, что он вернулся», — сказал Дженсен в эфире Caps Radio 24/7.

Напомним, 37-летний нападающий покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год. Матч с «Анахаймом» стал первым для Александра после возвращения из России.

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