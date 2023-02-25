«Лучше, чтобы он не играл в этот период размышлений». П. Кейн пропустит матч с «Сан-Хосе»

Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, прокомментировал ситуацию со своим клиентом. Американский форвард пропустит матч с «Сан-Хосе Шаркс».
«Исходя из текущего состояния ситуации с Патриком, мы все вместе сочли более подходящим, чтобы он не играл в этот период размышлений», — приводит слова Бриссона журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в последнее время активно обсуждается возможный обмен 34-летнего американского нападающего. Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. Ранее стало известно, что в сделке с форвардом может принять участие российский нападающий Виталий Кравцов.
- 25 февраля 2023
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