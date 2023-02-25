Виталий Кравцов может стать частью сделки по переходу Патрика Кейна в «Рейнджерс»

Журналист TSN Крис Джонстон сообщил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может задействовать российского нападающего Виталия Кравцова в сделке по переходу американского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна.

Как отмечает обозреватель, «рейнджеры», дабы решить проблему с потолком зарплат, могут спустить игрока атаки Джейка Лешишина в АХЛ, а Кравцова сделать частью обмена. Россиянин уже пропустил встречу с «Детройт Ред Уингз» из-за потенциальной сделки.

Напомним, ранее Кравцов запросил обмен в другой клуб. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что россиянин не проходит в первые три звена. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошлый сезон нападающий провёл в КХЛ, выступая за «Трактор». В 19 матчах регулярного сезона форвард отметился 13 (6+7) очками. В плей-офф на счету Кравцова 15 матчей и 10 (7+3) очков.

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