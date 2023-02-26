Кузнецов о победе над «Рейнджерс»: надо запомнить ощущение, как мы доминировали весь матч
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Наконец выиграли, теперь очень важно продолжать в том же духе. Идти от матча к матчу, оставаться в моменте, наслаждаться им. И самое главное, надо запомнить это ощущение, как мы доминировали все 60 минут. Завтра надо повторить.
Когда проигрываешь, расстраиваешься, всё идёт плохо, но в какой-то момент, если будешь продолжать бороться, держаться вместе, ситуация изменится. Так у нас и получилось. Надеюсь, завтра так же хорошо проведём матч. Может, это будет не наш день, или наш, кто знает? Но пока мы стоим друг за друга, всё будет хорошо», — сказал Кузнецов после матча.
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