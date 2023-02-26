Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов о победе над «Рейнджерс»: надо запомнить ощущение, как мы доминировали весь матч

Кузнецов о победе над «Рейнджерс»: надо запомнить ощущение, как мы доминировали весь матч
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Наконец выиграли, теперь очень важно продолжать в том же духе. Идти от матча к матчу, оставаться в моменте, наслаждаться им. И самое главное, надо запомнить это ощущение, как мы доминировали все 60 минут. Завтра надо повторить.

Когда проигрываешь, расстраиваешься, всё идёт плохо, но в какой-то момент, если будешь продолжать бороться, держаться вместе, ситуация изменится. Так у нас и получилось. Надеюсь, завтра так же хорошо проведём матч. Может, это будет не наш день, или наш, кто знает? Но пока мы стоим друг за друга, всё будет хорошо», — сказал Кузнецов после матча.

Новость по теме
«Ощущения ужасные». Кузнецов высказался о шестиматчевой серии поражений «Вашингтона»
Новость по теме
Четыре очка Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023