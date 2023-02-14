Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ по версии ESPN

Три россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ по версии ESPN
Комментарии

Североамериканский портал ESPN представил рейтинг лучших голкиперов НХЛ. При составлении рейтинга сайт опросил 10 игроков НХЛ, которые в том числе были номинантами на награды НХЛ. Также учитывались мнения 10 человек из отделов хоккейных операций команд.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал вторым. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял четвёртую строчку.

«Василевский — машина. У него лучшие ноги из всех вратарей, которых я когда-либо видел в Национальной хоккейной лиге. Он такой быстрый. Его не зря называют Большим котом. Он делает невозможное», — приводит слова телеведущего Брайана Энгблома ESPN.

Третье место в рейтинге занял американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». На пятой строчке — вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер.

Критикуемый русский вратарь вошёл в историю НХЛ! Бобровский обошёл всех легенд Критикуемый русский вратарь вошёл в историю НХЛ! Бобровский обошёл всех легенд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023