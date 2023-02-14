Три россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ по версии ESPN

Североамериканский портал ESPN представил рейтинг лучших голкиперов НХЛ. При составлении рейтинга сайт опросил 10 игроков НХЛ, которые в том числе были номинантами на награды НХЛ. Также учитывались мнения 10 человек из отделов хоккейных операций команд.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал вторым. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял четвёртую строчку.

«Василевский — машина. У него лучшие ноги из всех вратарей, которых я когда-либо видел в Национальной хоккейной лиге. Он такой быстрый. Его не зря называют Большим котом. Он делает невозможное», — приводит слова телеведущего Брайана Энгблома ESPN.

Третье место в рейтинге занял американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». На пятой строчке — вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер.