Три россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ по версии ESPN

Североамериканский портал ESPN представил рейтинг лучших голкиперов НХЛ. При составлении рейтинга сайт опросил 10 игроков НХЛ, которые в том числе были номинантами на награды НХЛ. Также учитывались мнения 10 человек из отделов хоккейных операций команд.
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал вторым. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял четвёртую строчку.
«Василевский — машина. У него лучшие ноги из всех вратарей, которых я когда-либо видел в Национальной хоккейной лиге. Он такой быстрый. Его не зря называют Большим котом. Он делает невозможное», — приводит слова телеведущего Брайана Энгблома ESPN.
Третье место в рейтинге занял американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс». На пятой строчке — вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер.
- 14 февраля 2023
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
19:38
-
19:30
-
19:26
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:56
-
17:32
-
17:20
-
17:08
-
16:50
-
16:48
-
16:31
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:33
-
13:24