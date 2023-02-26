Гибсон — третий вратарь в истории НХЛ, совершивший 50+ спасений в трёх играх за сезон

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

По ходу матча американский вратарь «Анахайма» Джон Гибсон записал в свой актив 51 спасение. Таким образом, он стал третьим вратарём в истории НХЛ, совершившим 50+ спасений в трёх играх за сезон. В игре с «Питтсбургом», проходящей 11 февраля, Гибсон совершил 53 спасения, с «Флоридой» 21 февраля — 51.

Голкиперы Джамп Ворсли и Эл Роллинз в середине прошлого века провели по три матча с 50+ сейвами в одном сезоне.

Отметим, по окончанию сегодняшнего матча Джон Гибсон был признан первой звездой встречи.