Ничушкин признан второй звездой матча с «Калгари»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин был признан второй звездой матча с «Калгари» (4:1). Россиянин отметился двумя результативными передачами, проведя на площадке 18 минут и 23 секунды и заработав показатель полезности «+1».

Третья звезда матча — защитник «лавин» Боэун Байрэм, отметившийся результативной передачей с показателем полезности «+1».

Лучшим игроком матча признан лидер «Колорадо» Натан Маккиннон. Канадец забил гол, нанеся три броска по воротам и закончив матч с показателем полезности «+1».

Напомним, в Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.