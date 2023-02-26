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Давыдов: Гришин не понял, куда попал, поскольку шагнул из первого класса в десятый

Давыдов: Гришин не понял, куда попал, поскольку шагнул из первого класса в десятый
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов порассуждал на тему подходящей кандидатуры главного тренера «Спартака».

«Для меня «Спартак» наряду с «Трактором» — главное разочарование чемпионата. Обе команды — с потенциалом и возможностями, они были обязаны уверенно идти в плей-офф. Но что-то не получилось. «Спартаку» нужна стабильность в тренерском вопросе. И там особые требования к стилю игры — оборонительный хоккей в «Спартаке» не проходит, из-за чего не сложилась карьера у Бориса Миронова. Да, потом был «спартаковский» по духу Игорь Гришин, но мне показалось, что он не совсем понял, куда попал, поскольку шагнул из первого класса в десятый. Кстати, у нас в «Динамо» в своё время похожая история произошла с Сергеем Орешкиным.

Подходит ли «Спартаку» Квартальнов? Сомневаюсь, что это правильный ход. Квартальнов — хороший тренер, по стилю — наш, «динамовский», сила в движении. «Спартак» уже убедился, что такой стиль в клубе не работает, он не воспринимается — на примере Олега Знарка. Зачем вновь наступать на эти грабли? Нужно искать своего человека — и по корням, и по стилю. Мне понравилось, как в этом сезоне отработал в «Амуре» Вадим Епанчинцев — при скромном составе сделал ставку на молодёжь, раскрыл её в атакующем хоккее, оформил рекорд клуба по победам. Знаю, что многие «спартаковцы» считают Епанчинцева своим — и именно такой тренер нужен команде. Он уже был в команде? Так это только плюс — знает о всех подводных камнях, набил шишки», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

«Спартак» закончит регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Западной конференции. Гришин провёл в «Спартаке» 29 матчей, в которых одержал с командой 13 побед. После хорошего старта при новом тренере «Спартак» выдал затяжную серию поражений, что привело к отставке специалиста, который вернулся обратно в «Химик».

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