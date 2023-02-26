«Случилась проблемка, нам прибавлять уже некогда». Мартемьянов — о 0:2 от «Автомобилиста»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отметил ключевые моменты в проигранном матче с «Автомобилистом» (0:2).

«Сложный матч, напряжённый, с хорошим соперником. Плей-оффская игра, накал очень серьёзный был. Но у нас проблемка такая случилась: вбрасывания и плюс забитые голы. Соперник буквально использовал полушанс, забил нам. Нам в этом элементе прибавлять уже некогда. Надо ребятам самим в себе покопаться, в завершении надо концентрацию утраивать и забивать голы. Содержанием игры сегодня больше доволен, чем в предыдущем матче, это однозначно. Команда работала на результат, и в меньшинстве неплохо играли. Хотя у «Автомобилиста» большинство одно из лучших в лиге. Закрыли мы это дело. Не понравились вбрасывания: первый период 0-12 проиграли. Моменты были, забитых голов не было.

Можем попасть на «Автомобилист» в плей-офф? Я думаю, будут схожие игры. За шесть матчей мы друг друга хорошо изучили. Несколько ребят из «Сибири» в том числе главный тренер, перешли в «Автомобилист», и в другую сторону хватает народу. Думаю, будут матчи сложные. Будем биться до конца.

Начинаем плей-офф на выезде? Хотелось бы начинать дома. Это и сама подготовка, никуда не лететь, в домашних условиях это более привычно. Но попадаем мы на Магнитогорск или на «Автомобилист» — мы там уже опробовали площадки, знаем, что к чему. Как сложилось, так сложилось, мы это принимаем, как есть.

Понравилась ли силовая игра во втором периоде? К сожалению, не могу достучаться до наших нападающих. Играем только в шайбочку. Сами себе доказали, что если играем в тело, а так надо, нужно играть в плей-офф, вообще без прокатов, то тогда и будет результат другой. Моментами где-то хорошо прессинговали — мне понравилось. И азарт появлялся, и жажда борьбы. Выигрывали эту борьбу, и соперника немножко поддавили. Но они в свою очередь нас тоже поддавили. Но игра была равная. А играть так надо в плей-офф.

Чайковски рискованно играет на синей линии? Я ему сказал об этом прям на игре, такие вещи вытворять нельзя при счёте 0:0, это очень опасно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Автомобилист» благодаря этой победе вытеснил «Сибирь» из первой четвёрки в таблице Восточной конференции. Сибиряки начнут матчи плей-офф в гостях. Соперники команд по первому раунду плей-офф определятся в сегодняшних матчах.