Мичков забил лакросс-гол в матче с «Куньлунем»
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В эти минуты в Сочи проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» в последнем матче сезона принимает «Куньлунь Ред Стар». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
На третьей минуте первого периода преимущество южан удвоил Матвей Мичков с передачи Вадима Кудако. 18-летний форвард забил лакросс-гол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Мичков в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за «Сочи» 26 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач. Южане замыкают турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 30 очков после 67 матчей.
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