Мичков забил лакросс-гол в матче с «Куньлунем»

В эти минуты в Сочи проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» в последнем матче сезона принимает «Куньлунь Ред Стар». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

На третьей минуте первого периода преимущество южан удвоил Матвей Мичков с передачи Вадима Кудако. 18-летний форвард забил лакросс-гол.

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Мичков в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за «Сочи» 26 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач. Южане замыкают турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 30 очков после 67 матчей.